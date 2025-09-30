США ужесточили правила выдачи водительских прав для иностранных дальнобойщиков

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министр транспорта США Шон П. Даффи объявил о введении ограничений на получение иностранцами коммерческих водительских удостоверений (CDL).

Новые правила вступили в силу немедленно и стали ответом на серию смертельных ДТП и масштабные нарушения, выявленные в ходе проверки Федерального управления безопасности автоперевозчиков (FMCSA).

Теперь иностранные водители смогут претендовать на CDL только при наличии рабочей визы и обязательной проверки через федеральную систему SAVE. По словам Даффи, предыдущая практика привела к тому, что крупногабаритные грузовики оказывались в руках людей без законного статуса в США, что создавало угрозу для миллионов участников дорожного движения.

Наибольшие нарушения выявлены в Калифорнии. Проверка показала, что более 25% лицензий были выданы незаконно, включая случаи, когда документы о пребывании в стране уже давно истекли. В одном из эпизодов водитель из Бразилии получил право управлять школьным автобусом, хотя его легальный статус закончился за несколько месяцев до этого.

В связи с этим федеральные власти обязали Калифорнию:

приостановить выдачу новых лицензий иностранцам;

провести ревизию всех действующих CDL;

аннулировать незаконно выданные права и перевыдать их по новым правилам.

На выполнение этих требований у штата есть 30 дней. В противном случае из федеральных дорожных фондов начнут удерживать средства — сначала почти $160 млн, а через год сумма удвоится.

Кроме Калифорнии, нарушения обнаружены в Колорадо, Пенсильвании, Южной Дакоте, Техасе и Вашингтоне. С января этого года произошло как минимум пять смертельных аварий с участием иностранных обладателей CDL, что стало одной из причин экстренного вмешательства.

Меры стали продолжением политики администрации Дональда Трампа, направленной на усиление безопасности дорожного движения. Ранее в этом году президент подписал указ о признании английского официальным языком США, а Министерство транспорта усилило требования к знанию английского для водителей коммерческих грузовиков.

По словам министра, «американские дороги должны быть в безопасности, а управлять тяжёлыми машинами могут только квалифицированные и законно находящиеся в стране водители».

12 августа во Флориде груженая фура нарушила правила дорожного движения и попала в аварию, в которой погибли три человека. За рулем грузовика был иммигрант из Индии, предположительно нелегально проживавший в США.

После инцидента администрация президента США распорядилась приостановить выдачу водительских удостоверений на управление большегрузными транспортными средствами иностранцам.

Позже госсекретарь Марко Рубио сообщил о приостановке выдачи рабочих виз иностранцам, желающим управлять грузовиками.