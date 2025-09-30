экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Земле началась сильнейшая за три месяца магнитная буря

CentralAsia (CA) -  На планете началась самая сильная магнитная буря за три месяца, она соответствует категории G3+. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Последний раз буря такого уровня наблюдалась 1 июня.

«По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении лаборатории.

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 1999 году.

Кроме того, для классификации используется K-индекс — показатель, характеризующий отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. При буре самого слабого уровня Kp=5.

