Казахстан поддерживает план Трампа по прекращению огня в секторе Газа

CentralAsia (KZ) -  Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом написал пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

«Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе», – говорится в сообщении.

Вечером 29 сентября Белый дом опубликовал план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов.

 

