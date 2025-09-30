Казахстан поддерживает план Трампа по прекращению огня в секторе Газа
CentralAsia (KZ) - Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом написал пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
«Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе», – говорится в сообщении.
Вечером 29 сентября Белый дом опубликовал план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов.
