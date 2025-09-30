В Казахстане живут 448 человек в возрасте 100 лет и больше, самой пожилой казахстанке 115

CentralAsia (KZ) - В Казахстане проживает 448 граждан в возрасте 100 лет и старше. Самому пожилому жителю страны – 115 лет, сообщило Министерство труда и социальной защиты населения.
Наибольшее число долгожителей зарегистрировано:
- в Алматы – 58 человек;
- в Туркестанской область – 53 граждан;
- в Алматинской области – 37.
В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители:
- Улытауской области – 115 лет,
- Павлодарской области – 113 лет,
- Жамбылской области – 110 лет.
Ежегодно 1 октября во всём мире, в том числе и в Казахстане, отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года. Основная цель его проведения заключается в проявлении уважения и признания заслуг пожилых граждан перед государством и обществом, а также в привлечении внимания к их потребностям, проблемам и необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы и поддержки.