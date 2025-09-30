В Казахстане живут 448 человек в возрасте 100 лет и больше, самой пожилой казахстанке 115

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане проживает 448 граждан в возрасте 100 лет и старше. Самому пожилому жителю страны – 115 лет, сообщило Министерство труда и социальной защиты населения.

Наибольшее число долгожителей зарегистрировано:

в Алматы – 58 человек;

в Туркестанской область – 53 граждан;

в Алматинской области – 37.

В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители:

Улытауской области – 115 лет,

Павлодарской области – 113 лет,

Жамбылской области – 110 лет.

Ежегодно 1 октября во всём мире, в том числе и в Казахстане, отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года. Основная цель его проведения заключается в проявлении уважения и признания заслуг пожилых граждан перед государством и обществом, а также в привлечении внимания к их потребностям, проблемам и необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы и поддержки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения