МИД КНДР: Северная Корея никогда не откажется от ядерного потенциала

CentralAsia (CA) - КНДР «ни при каких обстоятельствах» не откажется от ядерного потенциала. Замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Сон Ген заявил, что призывы к денуклеаризации страны нарушает ее конституцию.

«Навязывание так называемой «денуклеаризации» КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции. Мы никогда не откажемся от ядерного потенциала. Ни при каких обстоятельствах мы не отойдем от этой позиции»,— сказал Ким Сон Ген во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трансляция велась на сайте организации.

23 сентября Южная Корея, США и Япония опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили «решительную приверженность» курсу на денуклеаризацию Северной Кореи. Они отдельно отметили необходимость сохранения санкций против Пхеньяна. По данным южнокорейской разведки, КНДР обладает запасами высокообогащенного урана на 2 тыс. кг.