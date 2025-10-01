Совет США по зерну и биопродуктам проводит исследовательскую миссию в Монголии

Директор Совета США по зерновым и биопродуктам (USGBC) в Китае Мануэль Санчес (второй слева)

CentralAsia (MNG) -

Ранее в этом месяце директор Совета США по зерновым и биопродуктам (USGBC) в Китае Мануэль Санчес отправился в Монголию, чтобы оценить возможности экспорта сухого зерна с растворимыми веществами (DDGS) и сорго от американских производителей спирта.

«Сельскохозяйственный сектор Монголии становится все более заметным в международных торговых дискуссиях, поскольку страна стремится диверсифицировать свою экономику и укрепить продовольственную безопасность», — сказал Санчес.

«Торговые миссии стали ключевым инструментом для налаживания связей монгольских производителей с зарубежными партнёрами, а также предоставляют международным компаниям возможность исследовать практически неосвоенный рынок. Эти миссии, как правило, сочетают в себе налаживание деловых контактов с обменом знаниями, стремясь к созданию взаимовыгодных партнёрских отношений в агропродовольственной отрасли».

Помощь в организации программы оказали сотрудники пекинского офиса Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA’s FAS) и посольства США в Монголии.

Сначала Санчес встретился с представителями Министерства продовольствия, сельского хозяйства и промышленности Монголии и ведущим производителем говядины для обзора спроса на фуражное зерно и стратегий конечного потребителя. Американская торговая палата в Монголии приветствовала делегацию Совета, чтобы обсудить, каким образом она обеспечит выход на растущий рынок Монголии для производителей из США.

И состоялась экскурсия по Агентству по защите растений и встреча за круглым столом с местными фермерами, в ходе которой им рассказали об административных процедурах и протоколах безопасности в сельскохозяйственном секторе Монголии.

Другие визиты включали завод по производству кормов, откормочную площадку и крупного производителя яиц для изучения пути следования кормов в Монголии от начала до конца и выявления возможностей повышения эффективности работы с использованием американского кормового зерна.

«Отсутствие выхода Монголии к морю создает логистические препятствия, увеличивая транспортные расходы и усложняя доступ к мировым рынкам, в то время как суровые климатические условия ограничивают выращивание сельскохозяйственных культур, требуя ведения сельского хозяйства с контролируемыми условиями окружающей среды», — сказал Санчес.

«Для преодоления этих проблем и других административных барьеров потребуется целевая поддержка со стороны Совета и его партнеров, чтобы в конечном итоге способствовать экономической диверсификации, модернизации животноводческого сектора Монголии и повышению его роли в региональных и глобальных цепочках создания стоимости».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения