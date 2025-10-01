Президент Монголии посетит Индию в октябре, поскольку оборонные связи имеют стратегический приоритет

Министр обороны Раджнатх Сингх встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в 2022 году в Улан-Баторе.

На фоне растущей геополитической неопределенности и растущей активности Китая в регионе Индия готовится принять президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в середине октября.

Ожидается, что этот визит углубит оборонное сотрудничество между двумя демократиями, которые, как сообщает сайт BharatShakti, посвященный обороне Индии, объединяют не только исторические связи, но и стратегические интересы.

По мере того, как Индия укрепляет свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе и расширяет свое присутствие в Северо-Восточной и Центральной Азии, партнерство с Монголией приобретает новую актуальность.

Ожидается, что вопросы обороны и безопасности будут доминировать в повестке дня, поскольку обе стороны работают над улучшением военной подготовки, совместных учений, сотрудничества в миротворческой деятельности и изучают новые направления взаимодействия в оборонной промышленности.

Запланированы переговоры на высоком уровне между президентом Монголии и руководством Индии, включая президента Драупади Мурму, премьер-министра Нарендру Моди, министра обороны Раджнатха Сингха и других.

Создание стратегического партнерства в напряженном районе

Взаимодействие Индии с Монголией, демократией, не имеющей выхода к морю и зажатой между Китаем и Россией, имеет больше, чем просто символическое значение. Это часть тщательной перестройки региональных партнерств Нью-Дели, направленной на противодействие влиянию Китая и создание стратегической глубины за пределами Южной Азии.

Для Монголии Индия является надежным партнером в вопросах военной подготовки, материально-технической поддержки и оборонных технологий, лишенным геополитического багажа своих непосредственных соседей.

Предстоящий визит следует за 12-м заседанием совместной индийско-монгольской рабочей группы по обороне, состоявшимся в Улан-Баторе в мае 2024 года. В ходе встречи обе страны обсудили текущее сотрудничество и наметили будущие приоритеты. Обсуждения охватывали широкий спектр тем: от совместных программ подготовки и готовности к ведению боевых действий в условиях высокогорья до расширения участия Монголии в индийских оборонных структурах.

Общие ценности к общим целям безопасности

Индия последовательно выстраивает оборонные отношения с Монголией посредством последовательной поддержки и обмена потенциалом. Среди основных достижений — передача военных машин скорой помощи ALS и специального зимнего снаряжения монгольским войскам в 2023 году, участие в ежегодных двусторонних военных учениях Nomadic Elephant и регулярное участие Индии в многонациональных миротворческих учениях Khaan Quest, проводимых в Монголии.

Эти инициативы подкреплены сильной политической волей, свидетельством чему стал визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха в Улан-Батор в 2022 году и продолжающееся с тех пор институциональное взаимодействие. Посол Индии в Монголии Атул Малхари Готсурве вместе с высокопоставленными должностными лицами Министерства обороны поддерживают тесную координацию с монгольскими коллегами для расширения масштабов сотрудничества.

Современная актуальность

Связи между Индией и Монголией восходят к 1955 году и основываются на культурных, духовных и демократических узах. Отношения были официально оформлены Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве в 1994 году и переведены в ранг стратегического партнерства во время исторического визита премьер-министра Моди в 2015 году.

Поскольку Индия позиционирует себя в качестве экспортера оборонной продукции в рамках инициативы Make in India, Монголия становится естественным партнером, заинтересованным в поиске надежных и экономически эффективных оборонных решений и укреплении своих военных институтов с помощью индийского опыта.

Поскольку внимание всего мира переключается на Индо-Тихоокеанский регион и его периферию, взаимодействие Индии с Монголией отражает долгосрочную стратегию: создание прочных, основанных на ценностях партнерских отношений, способных выдержать региональную нестабильность и поддержать сбалансированную архитектуру безопасности по всей Азии.

