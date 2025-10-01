Представлен чат-бот на базе ИИ для предоставления информационных и консультационных услуг иностранцам

CentralAsia (MNG) -

Иммиграционное агентство Монголии (IAM) ускоряет цифровую трансформацию, постепенно внедряя инновации и новые технологии, соответствующие конкретным потребностям сектора.

Чат-бот на базе искусственного интеллекта интегрирован в Единую систему электронных услуг, официальный сайт агентства и платформы социальных сетей.

Чат-бот обрабатывает все виды информации, связанной с услугами организации, включая визы, разрешения, проверки и урегулирования нарушений, а также гражданство, с помощью искусственного интеллекта и предоставляет пользователям консультации и информацию на монгольском, английском, китайском, корейском и русском языках 24 часа в сутки.

Раньше для получения консультации требовалось личное посещение или телефонное общение с агентством. Теперь же, независимо от времени и места, пользователи могут легко получить доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта через компьютер или мобильный телефон, чтобы получить информацию и консультации.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения