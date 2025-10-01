Монгольский стартап E-Geree.mn вошел в тройку лидеров конкурса Makers in China

Конкурс Makers in China прошел в Ханчжоу, Китайская Народная Республика, в нем приняли участие лучшие стартапы из Монголии, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Туркменистан, Республики Таджикистан и РФ.

Команда, создавшая монгольскую систему цифрового документооборота E-Geree.mn, вошла в тройку лучших проектов и получила награду. Это достижение даёт ей право участвовать в финальном этапе, который состоится в Китае в декабре 2025 года.

Успех монгольского стартапа в следующем этапе может позволить команде официально представить свой продукт на китайском рынке.

Примечательно, что система E-Geree.mn ранее была признана «Лучшим инновационным проектом» в 2025 году в рамках Постановления правительства Монголии № 224 от 2023 года о финансировании инновационных проектов из государственного бюджета.

Это достижение отражает региональное признание монгольских стартапов за их инновации и технологические решения и знаменует собой еще один важный шаг в развитии национальной экосистемы стартапов.

«Мы работаем с более чем 850 средними школами по всей стране и продолжаем подтверждать договоры со школами через платформу E-Geree. Система E-Geree улучшает операционную деятельность, обработку документов и экономию средств. Время подтверждения одного договора сократилось с 10 до 1 дня, сэкономив 9 дней. Общее время, затрачиваемое на 850 договоров, сократилось с 8500 до 850 дней, сэкономив 7650 дней. Вывод: использование системы E-Geree сэкономило 7650 рабочих дней при обработке 850 договоров», — отметила исполнительный директор Gerege Edtek LLC ЭНХЗАЯА Пурэвдорж.

