Валютные резервы Монголии выросли до $5.68 млрд

CentralAsia (MNG) -  

По данным ЦБ Монголии, опубликованным в понедельник, валютные резервы Монголии по состоянию на конец августа выросли до $5.68 млрд.

По данным Банка Монголии, этот показатель увеличился на 5.64 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 3.15 процента с начала года.

Центральный банк Монголии намерен увеличить валютные резервы страны до $6.5 млрд в среднесрочной перспективе.

По данным центрального банка, валютные резервы этой азиатской страны, не имеющей выхода к морю, на конец 2024 года составляли $5.5 млрд.

