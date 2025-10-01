Парламентские группы Монголии и Польши обсудили укрепление сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Депутат Парламента Монголии, руководитель парламентской группы Монголия-Польша в Великом Государственном Хурале (ВГХ) Монголии госпожа Золжаргал Жаргалсайхан вместе с членами группы приняла делегатов во главе с депутатом Сейма Республики Польша Станиславом Горчицей 30 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

В начале встречи депутат Золжаргал Жаргалсайхан выразила удовлетворение новой встречей после последнего визита членов парламентской группы Польша-Монголия в 2018 году. Депутат Золжаргал заявила, что в соответствии с Всеобъемлющим партнерством, установленным главами государств в рамках 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, и в соответствии с подробным пятилетним планом, Монголия работает над достижением ощутимых результатов.

Была отмечена важность взаимодействия парламентских групп в практической реализации Меморандумов о взаимопонимании в рамках экономического, торгового, сельскохозяйственного, научно-технического сотрудничества, а также в реализации итогов политических обсуждений и соглашений. В частности, депутат парламента г-жа Золжаргал подчеркнула, что Монголия стремится укреплять экономическое сотрудничество посредством совместной реализации крупных программ и проектов, которые станут символом двусторонних отношений. Cтороны обменялись мнениями по определению даты проведения заседания межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству в рамках исторического юбилея.

справа: Станислав Горчица

Депутат Сейма Республики Польша, глава парламентской группы Польша-Монголия Станислав Горчица выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что сотрудничество между Великим государственным хуралом Монголии и Сеймом Польши началось еще в 1989 году. Кратко упомянув о состоявшихся официальных визитах и ​​встречах между двумя законодательными органами, депутат Сейма предложил проводить встречи один раз в два года.

В ходе встречи стороны подробно обсудили итоги реализации проектов и программ в рамках межправительственного рамочного соглашения о льготном кредитовании, а также приоритетные инициативы на будущее. В рамках соглашения успешно реализуются проекты по строительству водоочистных сооружений в пяти аймаках, а также по поставке оборудования для служб экстренного реагирования и скорой медицинской помощи. Члены парламентской группы также планируют лично ознакомиться с ходом строительства завода по переработке твердых бытовых отходов в аймаке Орхон.

Заместитель руководителя парламентской группы Монголия-Польша в ВГХ Заяабал Батжаргал выразил удовлетворение устойчивым развитием двусторонних отношений, отметив заинтересованность Монголии в изучении промышленного опыта Польши и её политики диверсификации экономики. Депутат парламента Лувсанжамц Ганзориг подчеркнул, что благодаря успешным экономическим реформам Польша добилась значительного прогресса в увеличении ВВП на душу населения и обеспечила устойчивый рост, основанный на развитии промышленности.

Участники также подчеркнули ценный опыт Польши в улучшении управления и эффективности государственных предприятий и договорились открыто обмениваться мнениями по вопросам совершенствования правовой базы горнодобывающего сектора Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения