Спикер парламента Монголии принял посла Вьетнама

CentralAsia (MNG) - 30 сентября Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Монголии Нгуен Зуан Тханя. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

В начале встречи Председатель ВГХ Амарбаясгалан Дашзэгвэ отметил, что традиционно дружеские отношения между нашими странами получили дальнейшее развитие, а в прошлом году в рамках исторического 70-летия дипломатических отношений было установлено Всеобъемлющее стратегическое партнерство. Он подчеркнул, что сотрудничество еще больше укрепилось благодаря совместным усилиям сторон в прошлом, включая стремительное развитие отношений в области политики, обороны, экономики, торговли, транспорта, культуры и туризма.

Он также отметил, что регулярность визитов и переговоров на высоком уровне между государством и парламентариями, а также активизация сотрудничества между парламентскими группами способствовали укреплению связей между законодательными органами. Он заявил, что визит в нашу страну делегации во главе с первым заместителем Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Куанг Фыонгом имеет большое значение для расширения сотрудничества не только между парламентами, но и между их аппаратами, а также для создания правовой основы для обогащения экономического содержания отношений между двумя странами.

в центре: посол Нгуен Зуан Тхань

Посол Нгуен Зуан Тхань высоко оценил успешное начало парламентом Монголии правовых реформ, направленных на совершенствование законодательства и повышение эффективности государственного управления, и отметил, что сегодня наступило благоприятное время для двусторонних отношений. Он также подчеркнул, что межпарламентские связи вносят особый вклад в расширение взаимовыгодного и многопланового сотрудничества.

Посол подчеркнул, что существует огромный потенциал и пространство для расширения сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, инвестиций, культуры и туризма. В последние годы товарооборот стремительно растёт, и ожидается, что в следующем году объёмы продаж мяса и мясной продукции, экспортируемых из Монголии на вьетнамский рынок, продолжат расти.

Посол также отметил, что взаимное освобождение от визовых требований привело к увеличению межгосударственных обменов: за первые шесть месяцев этого года страну посетили более 40 000 туристов из Монголии.

слева: Амарбаясгалан Дашзэгвэ и Нгуен Зуан Тхань

Стороны выразили поддержку развитию правовой базы, направленной на улучшение условий торговли, инвестиций и транспорта между Монголией и Вьетнамом в будущем.

