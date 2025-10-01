Излишки доходов компаний, принадлежащих Улан-Батору, пойдут на финансирование мегапроектов

CentralAsia (MNG) - Излишки доходов государственных компаний и самофинансируемых организаций Улан-Батора будут направлены на финансирование крупных проектов в будущем.

В ходе встречи с руководством этих организаций губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ подчеркнул необходимость сокращения расходов в 2026–2027 годах и внедрения управления, ориентированного на результаты.

«Хотя в 2023 году прибыльными были лишь несколько организаций, таких как Агентство по инвестициям и торговле и Государственная жилищная корпорация, в настоящее время около 90% этих предприятий начали получать прибыль. Модернизация общественного транспорта увеличила пассажиропоток и принесла более 70 миллиардов тугриков прибыли. В следующем году прибыль может достичь ₮100 млрд», — сообщил Отдел по связям со СМИ и общественностью администрации губернатора столицы Улан-Батора.

Ожидается, что Национальный спортивный стадион Монголии принесет в этом году ₮3.5 млрд прибыли, а также бесплатно проведет фестиваль «Зелёные осенние дни».

Кроме того, более 250 километров дорог в столице были отремонтированы за счёт Дорожного фонда. Со следующего года начнётся строительство второстепенных дорог, включая Туул и кольцевую автомагистраль.

