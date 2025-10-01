На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9, погибли 27 человек

CentralAsia (CA) - Во вторник вечером в центральной части Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки зафиксированы около 22:00 по местному времени к западу от Паломпона и недалеко от города Бого в провинции Себу, передает CNN.

Губернатор Себу Пэм Барикуатро сообщила, что жертвами стихии стали 27 человек, еще 143 получили различные травмы. Среди погибших — сотрудники филиппинской береговой охраны и пожарный, которые оказались под завалами обрушившегося спортивного комплекса во время баскетбольного матча в городе Сан-Ремихио.

По словам председателя Филиппинского Красного Креста Ричарда Гордона, медицинская помощь была оказана не менее чем 60 пострадавшим в трех провинциях. Сообщается о частичном обрушении церквей и повреждениях школ, некоторые из которых были эвакуированы.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) зарегистрировал серию афтершоков. Ранее ведомство объявляло предупреждение о возможном цунами в провинциях Лейте, Билиран и Себу, однако оно было отменено утром в среду.

На фоне сейсмической активности было зафиксировано также небольшое извержение вулкана Тааль к югу от Манилы, сопровождавшееся выбросом шлейфа высотой до 2,5 км. Уровень опасности остается минимальным.

По оценкам USGS, более полумиллиона человек ощутили сильные толчки на Висайских островах. Власти временно приостановили занятия в школах и работу ряда объектов до завершения проверки их состояния.