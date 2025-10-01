Массовое отравление в детсадах Узбекистана: Всех детей выписали из больниц

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области все воспитанники детских садов, ранее госпитализированные с отравлением, выписаны из больниц и отправлены домой. Пациенты выздоровели, подтверждено полное отсутствие риска их здоровью. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования (МДШО) Узбекистана.

Как сообщалось несколько дней назад, в больницы ряда районов региона доставили 1940 детсадовцев, более половины из которых после оказания помощи сразу же отпустили домой. По информации властей, утром 28 сентября под наблюдением врачей оставались 182 ребенка, 29 сентября их количество сократилось до 38 человек.

В министерстве добавили, что все детские сады, в которых были зафиксированы массовые отравления, со 2 октября продолжат свою деятельность в обычном режиме.

Как уточнили в ведомстве, согласно действующему законодательству, питание в дошкольных образовательных учреждениях организуется частными предприятиями по системе аутсорсинга. Причем договор подразумевает соблюдение санитарных требований и норм.

В то же время чиновники понимают, что несут ответственность за произошедший в Ташкентской области инцидент и усиливают контроль за качеством продуктов. В частности, к процессу привлекут общественную комиссию, состоящую из родителей, экспертов и журналистов. Выводы рабочей группы регулярно будут публиковаться в открытом доступе.

Сейчас совместно с правоохранительными органами ведется изучение обстоятельств ЧП. При выявлении недостатков со стороны поставщиков продовольствия соответствующие контракты будут пересмотрены или расторгнуты, предупредили в МДШО.

«Здоровье наших детей — это величайшая ответственность. Сокращать расходы за счет несоблюдения санитарных требований или качества продуктов питания категорически недопустимо», — заявили в министерстве.

Первые пострадавшие от массового отравления в детсадах Ташкентской области стали обращаться за медицинской помощью 24 сентября. По результатам предварительного медицинского осмотра всем пациентам ставили диагноз «острые функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, пищевая токсикоинфекция». По предварительным данным, ухудшение здоровья детей было вызвано употреблением некачественных молочных продуктов, в частности, кефира с массовой долей жира 3,2%.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Позднее появилась информация о подозреваемых. Уточнялось, что правоохранители задержали семь человек. Трое из них — работники фирмы, производящей молочную продукцию, предположительно ставшую причиной ЧП, остальные — представители компаний, поставляющих продовольствие в дошкольные образовательные учреждения.