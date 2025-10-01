Какой будет погода в октябре в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В этом году октябрь в Узбекистане начнётся с резкого изменения погоды, говорится в климатическом обзоре Узгидромета.

«После довольно тёплой погоды, которая наблюдалась в конце сентября, 1−2 октября на территорию Узбекистана осуществится первое в этом сезоне, по-настоящему осеннее холодное вторжение», — говорится в обзоре.

По северу, центральным и восточным районам местами пройдут дожди. Температура воздуха понизится днём до +18…+21 градусов, ночью — до +8…+13 градусов, по северу днём до +13…+16 градусов, ночью до +4…+5 градусов.

3 октября дожди сохранятся лишь по областям Ферганской долины.

4−10 октября по всей стране будет преобладать погода без осадков. Небольшой дождь местами возможен лишь в конце декады. Температура воздуха повысится на 5−7 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до +23…+26 градусов.

Во второй и третьей декадах октября в отдельные дни (2−3 дня) местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10…+15 градусов до +5…+10 градусов (по северу возможны заморозки до -2 градусов), днём — от +23…+28 градусов до +15…+20 градусов.

Какой бывает погода в октябре

По климатическим характеристикам среднемесячная температура воздуха в октябре на 6−7 градусов (по северу на 8−9 градусов) ниже, чем в сентябре.

По большей части территории страны средняя ночная температура воздуха составляет +5…+10 градусов, дневная — обычно колеблется от +23…+28 градусов до +10…+15 градусов.

Во второй половине октября нередко отмечаются первые осенние заморозки.

За 150-летнюю историю метеорологических наблюдений бывали годы, когда в октябре температура воздуха ночью понижалась до −6…−11 градусов, по северу — до −10…−15 градусов, по Устюрту — до -22 градусов.

В Ташкенте рекорд минимальной температуры октября составляет -11,2 градуса — он был установлен в 1909 году.

Самые высокие значения температуры воздуха в октябре за всю историю составляют +37…+38 градусов, по северу страны и Ферганской долине — +32…+35 градусов.

В октябре бывает от 4 до 6 дней (ближе к горам до 7−9 дней, по крайнему югу — от 1 до 3 дней) с выпадением дождя.

Количество осадков в среднем за многолетний период составляет от 13 мм до 25 мм, в горах — от 27 мм до 70 мм, по северу, югу и пустынной зоне — от 3 мм до 11 мм.

Самым дождливым в этом веке по всей территории Узбекистана был октябрь 2015 года. В Ташкенте сумма осадков за месяц составила 88 мм (почти в четыре раза больше месячной нормы), при этом 62 мм выпало всего за три дня.

Максимальное месячное количество осадков в октябре за весь ряд наблюдений в Ташкенте отмечалось в 1901 году и составило 126 мм.

«В отдельные годы число дней с осадками за месяц не превышает 2−3 дня», — отмечается в обзоре.

Самым сухим за период 2001—2024 годы был октябрь 2020-го, когда по большей части территории Узбекистана в течение всего месяца сохранялась сухая погода.