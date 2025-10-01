Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до 60 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Филиппинах возросло до 60 человек, продолжают поступать сообщения о пострадавших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на брифинг заместителя администратора по гражданской обороне Раффи Алехандро.

Подземный толчок произошел 30 сентября в 21:59 по местному времени в 20 км к северо-востоку от города Бого. Как семибалльный он ощущался в Бого, Данбантаяне, Медельине, Сан-Ремиджо и Табуэлане, сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs). Следом в эпицентре в Бого зафиксированы сотни афтершоков.

По информации телеканала ABS-CBN News, оно было вызван разломом, который не вызывал сильных подземных толчков за последние 400 лет.

Тела погибших доставлены в городскую больницу Бого, сообщили в оперштабе. По данным властей, в муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками которого остались люди.