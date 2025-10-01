Две волны тепла прогнозируют синоптики в Казахстане в октябре

CentralAsia (KZ) - Похолодание в конце сентября, обусловленное холодным Северо-западным антициклоном, сохранится в начале октября, но уже в середине первой декады месяца тепло вернется в Казахстан, сообщает «Казгидромет».

В начале октября на большей части Казахстана ночью ожидается -1-6° С, днем +2+9 °С. Но уже к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение температуры: на западе страны ночью до +7+12 °С, днем до +17+25 °С; на севере и востоке страны ночью до +2+8 °С, днем до +10+18 °С; в центре республики ночью до +2+7°С, днем до +15+23°С; на юге, юго-востоке ночью до +5+12°С, днем до +20+28°С.

В конце декады в северо-западной половине Казахстана ожидается небольшое понижение температуры, а в начале второй декады похолодает в южной половине и на востоке страны. Однако во второй декаде на большей части страны вновь потеплеет: днем будет +13+18°С, на юге и юго-востоке +22+27°С.

В третьей декаде будет более низкий температурный фон. Ночью в отдельные дни прогнозируется понижение температуры воздуха до -1-6 °С, в северных, центральных и восточных регионах до -7-12 °С, днем до 0+8°С. В южной части страны температура будет колебаться ночью от -1-6 °С до +3+8 °С, днем от +5+13 °С до +13+20 °С.

В целом, по данным синоптиков, в течение месяца прогнозируется неустойчивая погода, туман, гололед, порывистый ветер, во второй половине месяца в северной части страны возможны низовые метели.

