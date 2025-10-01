экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Мюнхене произошли взрывы и стрельба

CentralAsia (CA) -  В Мюнхене проводится масштабная операция с участием полицейских и пожарных, сообщила пресс-служба правоохранительных органов в соцсети X. В городе были слышны стрельба и взрывы, передает Bild.

По данным издания, на месте обнаружено тело мужчины, обстоятельства его гибели неясны.

ЧП случилось на улице Лерхенауэр-штрассе. Полиция оцепила территорию и рекомендует водителям избегать этого района или объезжать его. На обочине дороги стоит полностью сгоревший автобус, его фото опубликовал Bild. Газета Tageszeitung пишет, что есть пострадавшие, но их точное количество не приводится.

