Для рэпера Пи Дидди запросили не менее 11 лет тюрьмы

P. Diddy

CentralAsia (CA) - Федеральные прокуроры в США попросили приговорить рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) не менее чем к 11 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч долларов, сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, для Комбса потребовали «не менее 135 месяцев тюремного заключения». Предполагается, что судья Арун Сумбраманян вынесет приговор рэперу 3 октября.

Комбсу грозит до 20 лет лишения свободы после того, как присяжные в начале июля признали его виновным в перевозке людей для занятия проституцией.

При этом присяжные признали рэпера невиновным по обоим вменяемым ему эпизодам торговли людьми с целью сексуализированной эксплуатации, а также в участии в преступном сообществе. По этим обвинениям ему грозило наказание вплоть до пожизненного.

Шона Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Его обвинили в сговоре с целью вымогательства и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Согласно заключению прокуроров, музыкант создал и управлял через свою бизнес-империю «преступным сообществом», которое занималось торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, похищеними людей, поджогами, взяточничеством. Комбс обвинения отрицал.