Дожди со снегом прогнозируются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (CA) - На большей части Казахстана 2-4 октября прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, 2-3 октября в восточных и юго-восточных регионах республики возможны сильные осадки, только на западе Казахстана будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

Также по республике ожидаются усиление ветра и туман.

В западных регионах ночью температура воздуха повысится до +2+13 градусов, днем до +20+25 градусов. На северо-западе ночью -1-9 градусов, днем +10+23 градуса, на севере ночью -7+3 градуса, днем +3+13 градусов. В центре похолодает ночью до -8+2 градусов, днем будет +5+18 градусов. В южных регионах ночью температура воздуха повысится до +2+10 градусов, днем до +15+25 градусов. На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается.