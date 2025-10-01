Глава Пентагона собрал на совещание сотни генералов и адмиралов. Он заявил, что в армии больше не будет инклюзивности — и предложил уволиться всем несогласным

Пит Хегсет

CentralAsia (CA) - Глава Пентагона Пит Хегсет провел совещание с участием сотен американских генералов и адмиралов, которых для этого экстренно вызвали в Вашингтон из разных частей США и со всего мира. Об этом сообщает CNN.

На совещании Хегсет изложил свою концепцию развития армии. В частности, он пообещал положить конец усилиям по обеспечению инклюзивности, заявив, что от военнослужащих будут требовать соответствия «исключительно высочайшим мужским стандартам».

Хегсет также пообещал вернуться к критериям отбора на основании физической подготовки и ужесточить требования к внешнему виду. «Недопустимо видеть в Пентагоне толстых генералов и адмиралов», — заявил глава ведомства.

Также Хегсет заявил, что единственной задачей Пентагона США является «борьба с войной, подготовка к войне и подготовка к победе». «Не потому, что мы хотим войны. Никто здесь не хочет войны. А потому, что мы любим мир», — сказал он.

Всем генералам, не согласным с его точкой зрения, Хегсет предложил написать рапорты об отставке.

Об экстренном совещании с участием руководящего состава армии стало известно лишь несколько дней назад. Генералам не объяснили причин такого решения; в СМИ высказывались предположения, что по итогам совещания может быть объявлено о массовых увольнениях.

В начале сентября Трамп официально переименовал американское министерство обороны в министерство войны. «Мы выигрывали все войны до этого и между ними — а потом мы решили пойти по пути «воук» и поменяли название на министерство обороны. Так что теперь мы возвращаемся к названию министерство войны», — объяснил он свои действия.