Госдеп США исключил Туркменистан из списка стран, поощряющих принудительный труд

CentralAsia (TM) - Государственный департамент США исключил Туркменистан из списка стран, поощряющих какие-либо разновидности «торговли людьми», в частности принудительный труд. Обновленный доклад по данной теме опубликован на сайте американского ведомства.

В документе дается пояснение, что в Соединенных Штатах признаются две основные формы торговли людьми: торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и принудительный труд.

Аналитики исследуют ситуацию в различных государствах и разбивают их на несколько категорий. Например, есть список стран, где правительства соблюдают стандарты борьбы с торговлей людьми; другой — где власти прилагают усилия для искоренения подобных негативных явлений и прочее.

Отдельно Госдеп формирует перечень государств, в которых практикуется политика или модель применения принудительного труда в сельском или лесном хозяйстве, сексуального рабства в лагерях или вербовки детей в солдаты.

В докладе прошлого года в данной категории значился Туркменистан. Теперь же его перевели в список стран, за которыми необходимо установить особое наблюдение. Подчеркнем, что в соответствующий реестр включили еще одну страну Центральной Азии — Кыргызстан. Остальные постсоветские республики, относящиеся к региону, попали в группу второго уровня. То есть там не в полной мере соблюдают нормы борьбы с «торговлей людьми», но власти принимают усилия для исправления ситуации.

Отметим, что в списке «худших» по версии американских чиновников количество государств сохранилось — 13. Причем зафиксировано одно изменение: Туркменистан заменили на Камбоджу. «Стабильность» показали Афганистан, Беларусь, Китай, КНДР, Иран, Россия, Эритрея, Судан, Южный Судан, Куба, Мьянма и Сирия, которая указана с пометкой «режим Башара Асада».

В качестве примера приведена информация о том, что китайские силовики в Синьцзяне всячески притесняют уйгуров, казахов, кыргызов и других представителей национальных и религиозных меньшинств. Их принуждают к труду, помещают в специальные лагеря и так далее.

В отчете 2025 года отдельно упомянут Узбекистан, как страна, где ужесточили ответственность за пособничество госслужащих в торговле людьми. Докладчики напомнили, что в 2022-м в республике приговорили к тюремному заключению директора детдома и двух чиновников, уличенных в сексуальной эксплуатации воспитанниц заведения. Хотя преступникам назначили наказание более мягкое, чем предусмотрено Уголовным кодексом, добавили аналитики Госдепа США.