Вторую АЭС в Казахстане построят в Алматинской области

CentralAsia (KZ) - Госкомиссия по развитию атомной отрасли определила вторую перспективную площадку для строительства АЭС в Казахстане. Как сообщил в кулуарах Мажилиса (нижней палаты парламента) глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, это Жамбылский район Алматинской области, передает Vласть.kz.

Чиновник подчеркнул, что вторая станция «тоже будет на юге страны», потому что юг Казахстана является энергодефицитным.

«Сейчас передается электроэнергия по транзиту Север — Юг. Это (строительство второй АЭС) создаст стабильность и надежность энергоснабжения», — считает глава агентства.

Саткалиев добавил, что в настоящее время ведутся переговоры со всеми участниками конкурса. Окончательно решение в пользу компании CNC из Китая не принято, но Казахстан рассматривает ее «как приоритетного подрядчика для строительства АЭС, исходя из ее предложений, которые они сделали в рамках строительства первой АЭС».

Напомним, первую станцию в республике планирует построить «Росатом» в селе Улькен, в Жамбылском районе Алматинской области. Ранее в качестве возможного места возведения второй станции эксперты называли город Курчатов в Восточно-Казахстанской области.

Между тем, президент Касым-Жомарт Токаев минувшей весной заявил о необходимости строить три АЭС в республике, чтобы «создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит базу для развития на десятилетия вперед». Сегодня Алмасадам Саткалиев заявил, что Западный Казахстан и побережье Каспия власти рассматривают как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой и средней мощности.

