Монгольские школьницы завоевали серебро и бронзу на ЧМ в Алматы

CentralAsia (MNG) -
Чемпионат мира 2025 года среди кадетов — так называют шахматистов в возрасте до 12 лет — проходил в Алматы.
842 юных шахматиста из 88 стран и территорий завершили сложный 11-туровый турнир по швейцарской системе с классическим контролем времени 90+30 (90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого).
В Алматы завершился чемпионат мира по шахматам среди кадетов 2025 года, на котором юные монгольские таланты завоевали медали и титулы.
В нем приняла участие наша ученица НАНДИНЖИГУУР Чинзориг, уроженка сомона Тэлмэн аймака Завхан. Она показала достойное выступление: набрала 10 очков из 11 возможных и заняла 2 место среди 115 участниц в своей категории U10, где соревновались лучшие из лучших со всей планеты! В этой категории золото завоевала Шарваника А.С. из Индии, а бронзу — ее соотечественница Кийанна Парихар.
Другая юная спортсменка ЦЭЛМЭГ Болд-Эрдэнэ выиграла бронзовую медаль в своей категории U8 среди 94 участниц. Золото в ее категории завоевала Алиша Бисалиева из Казахстана, а серебро досталось Чжу Цзяхэ из Китая.
источник: MiddleAsianNews