Монгольские школьницы завоевали серебро и бронзу на ЧМ в Алматы

Шарваника А.С., НАНДИНЖИГУУР Чинзориг и Кийанна Парихар

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат мира 2025 года среди кадетов — так называют шахматистов в возрасте до 12 лет — проходил в Алматы.

842 юных шахматиста из 88 стран и территорий завершили сложный 11-туровый турнир по швейцарской системе с классическим контролем времени 90+30 (90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого).

В Алматы завершился чемпионат мира по шахматам среди кадетов 2025 года, на котором юные монгольские таланты завоевали медали и титулы.

В нем приняла участие наша ученица НАНДИНЖИГУУР Чинзориг, уроженка сомона Тэлмэн аймака Завхан. Она показала достойное выступление: набрала 10 очков из 11 возможных и заняла 2 место среди 115 участниц в своей категории U10, где соревновались лучшие из лучших со всей планеты! В этой категории золото завоевала Шарваника А.С. из Индии, а бронзу — ее соотечественница Кийанна Парихар.

ЦЭЛМЭГ Болд-Эрдэнэ

Другая юная спортсменка ЦЭЛМЭГ Болд-Эрдэнэ выиграла бронзовую медаль в своей категории U8 среди 94 участниц. Золото в ее категории завоевала Алиша Бисалиева из Казахстана, а серебро досталось Чжу Цзяхэ из Китая.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения