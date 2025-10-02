The MongolZ — команда №1 в мире по версии HLTV World Rankings и Valve Rankings

Существует только два списка, которые ранжируют команды в профессиональной индустрии CS2: рейтинг HLTV и рейтинг VRS от Valve.

Разница между этими двумя рейтингами заключается в том, что VRS в большей степени учитывает призовой фонд турнира, тогда как рейтинг HLTV считается более сбалансированным и точным, хотя неясно, как он рассчитывается.

Две недели назад команда The MongolZ стала первой командой мира в рейтинге VRS, а вчера вечером — первой в мировом рейтинге HLTV. Таким образом, на данный момент они являются КОМАНДОЙ №1 В МИРЕ по обоим рейтингам. В частности, HLTV, составляющая официальный мировой рейтинг видеоигры Counter-Strike 2, опубликовала своё последнее обновление 29 сентября 2025 года. The MongolZ заняла первое место с 896 очками, обойдя французскую команду Vitality.

Этому достижению способствовали недавние победы The MongolZ, включая второе место на Кубке мира в соревнованиях BLAST Bounty и FISSURE Playground 2. Рейтинги команд обновляются еженедельно, и впервые с апреля 2025 года Vitality потеряла лидирующую позицию.

Команда Vitality, которая лидирует, добилась хороших результатов в начале года, однако их очки устарели, а влияние их достижений за последние полгода снизилось, поэтому они потеряли очки и теперь находятся на 2-м месте.

Следующим соревнованием The MongolZ станет ESL Pro League S22 Stage 2, который начнется в следующие выходные, 4 октября. Матчи The MongolZ на турнире будут транслироваться в прямом эфире на канале META на YouTube.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

