Опубликован доклад Госдепа США о торговле людьми в Монголии за 2025 год

В этом году исполняется 25 лет со дня принятия Закона о защите жертв торговли людьми (TVPA) — знаменательного закона, который значительно активизировал усилия США по борьбе с торговлей людьми. В отчете TIP за этот год отмечены достижения последних 25 лет и подчеркивается лидерство Америки в глобальной борьбе с торговлей людьми.

Правительство Монголии не в полной мере соблюдает минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми, но прилагает значительные усилия в этом направлении. Правительство продемонстрировало общее увеличение усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, поэтому Монголия осталась на Уровне 2. Эти усилия включали расследование большего количества случаев торговли людьми, осуждение большего количества торговцев людьми и увеличение численности подразделения по борьбе с торговлей людьми Национального полицейского агентства (НПA).

Правительство утвердило правила реализации поправок к Закону о защите детей, касающихся предоставления услуг жертвам торговли людьми. Однако правительство не выполнило минимальные стандарты в нескольких ключевых областях.

Власти привлекли к ответственности меньше торговцев людьми и выявили меньше жертв, а отсутствие государственной поддержки привело к закрытию обоих приютов для жертв торговли людьми в течение отчетного периода. Пятый год подряд суды не вынесли обвинительного приговора торговцу рабочей силой, а власти не выявили ни одной жертвы-иностранца.

Частично дублирующие друг друга, а порой и противоречащие друг другу статьи уголовного кодекса усложняли судебные процессы по борьбе с торговлей людьми и продолжали стимулировать судебное преследование и вынесение обвинительных приговоров по обвинениям с менее строгими наказаниями. У правительства отсутствовали формальные письменные процедуры для упреждающего выявления жертв.

ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Активизировать усилия по внедрению и обучению должностных лиц статьям 12.3 и 13.1 Уголовного кодекса для расследования и судебного преследования преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и принудительным трудом, а не в соответствии с альтернативными административными или уголовными положениями, предусматривающими более мягкие наказания.

* Разработать и внедрить официальные общегосударственные стандартные операционные процедуры по выявлению жертв и направлению их в службы защиты, а также обучить государственных служащих, включая сотрудников правоохранительных органов, пограничной службы, прокуроров, инспекторов по труду и правам ребенка, их использованию.

* Улучшить координацию, обмен информацией и качество данных по борьбе с торговлей людьми среди органов, занимающихся борьбой с торговлей людьми, включая полицию, прокуратуру, судебные органы и социальные службы.

* Обеспечить жертвам доступ к услугам защиты независимо от того, возбуждают ли должностные лица официальное уголовное дело против предполагаемых торговцев людьми.

* Выделить ресурсы для Междисциплинарной оперативной группы (МОГ).

* Внести поправки в статьи 16.1 и 16.4 Уголовного кодекса, чтобы ужесточить наказания и привести их в соответствие с наказаниями за другие преступления, связанные с торговлей детьми.

* Внести поправки в статью 8 Закона о труде, чтобы привести ее определения в соответствие с ранее существовавшими законами о борьбе с торговлей людьми, в том числе устранив исключения для труда по базовому благоустройству и уборке.

* Выделять больше ресурсов на поддержку и расширение приютов и других форм помощи жертвам, в том числе мужчинам, которые идентифицируют себя как лесбиянки, геи или бисексуалы.

* Активизировать усилия по мониторингу условий труда детей и иностранных работников в Монголии и проверять их на наличие признаков торговли людьми путем увеличения финансирования, ресурсов и обучения инспекторов труда и инспекторов по правам ребенка, а также путем содействия проведению внезапных проверок.

СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Правительство усилило правоохранительные меры.

Статья 13.1 Уголовного кодекса криминализирует торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и трудовой эксплуатации; она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет за преступления, в которых жертвой является взрослая жертва, и от пяти до двенадцати лет лишения свободы за преступления, в которых жертвой является ребенок. Эти наказания были достаточно строгими и в отношении торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации были соразмерны тем, которые предусмотрены за другие тяжкие преступления, такие как изнасилование. Другие положения Уголовного кодекса дополнительно криминализируют некоторые формы торговли людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации.

Статья 13.13 отдельно криминализировала принудительный труд и предусматривала штрафы, общественные работы, испытательный срок и/или тюремное заключение на срок от одного до пяти лет.

Статья 12.3 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией, включая некоторые формы торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации; за преступления, связанные с торговлей людьми, в которых участвуют лица старше 14 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет, а за преступления, связанные с торговлей людьми, в которых участвуют дети младше 14 лет, — на срок от 12 до 20 лет.

Как и в предыдущие годы, власти иногда привлекали к ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми, на основании законов, предусматривающих менее строгие наказания. Например, правительство сообщило о судебном преследовании за преступления, связанные с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, по статье 12.6, которая криминализирует «организацию проституции» с участием взрослых и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

Статьи 16.1 и 16.4 предусматривают уголовную ответственность за «склонение ребенка к совершению преступления» и «принуждение ребенка к попрошайничеству» соответственно; обе предусматривают наказание в виде запрета на выезд за границу на срок от одного до пяти лет или тюремного заключения на срок от одного до пяти лет.

Наблюдатели, в том числе должностные лица, отмечали сложность процедур возбуждения и передачи дел; общую неосведомленность сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и, в особенности, судебных органов о законах о борьбе с торговлей людьми; быструю текучесть кадров среди следователей; а также наличие в уголовном кодексе статей с дублирующими и зачастую противоречивыми определениями и положениями о наказаниях, что порой затрудняло расследования и судебное преследование.

Торговцы людьми эксплуатируют монгольских мужчин, женщин и детей, занимаясь принудительным трудом и сексуальной торговлей в Китае, Республике Корея, Турции и Соединенных Штатах, а также в других странах Азии, Европы и Ближнего Востока. Наблюдатели сообщали о большом и растущем числе монгольских детей, выезжающих за границу, особенно через сухопутную границу в Китай, для участия в соревнованиях; хотя эти возможности включают в себя законные спортивные, музыкальные и школьные соревнования, детей иногда вывозят за границу под видом соревнований, и вместо этого они становятся жертвами торговли людьми, работая наездниками, на фермах или выполняя другую черную работу.

Сообщается, что торговцы людьми все чаще эксплуатируют монгольских жертв в Турции из-за безвизового режима, наличия прямых рейсов и изменений в миграционных тенденциях после закрытия границы с Китаем в связи с пандемией.

Китайские граждане, работающие в Монголии, уязвимы для торговли людьми в качестве контрактных рабочих в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, рыболовстве, охоте, оптовой и розничной торговле, обслуживании автомобилей и в горнодобывающей промышленности.

По данным на сентябрь 2023 года, в Монголии работали около 7880 граждан Китая. Наблюдатели отмечают, что коррупция среди некоторых монгольских чиновников препятствует усилиям правительства по борьбе с торговлей людьми.

