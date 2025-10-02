экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Алтанчимэг стала первой чемпионкой мира по смешанным боевым искусствам среди молодежи. Видео

CentralAsia (MNG) -  

С 27 сентября по 2 октября в Тбилиси проходил Чемпионат мира по смешанным боевым искусствам среди молодежи и взрослых по версии IMMAF. На мировой арене выступает впервые 20-летняя АЛТАНЧИМЭГ Байгалмаа из Монголии.

Ранее мы сообщили, что монгольская спортсменка Алтанчимэг Байгалмаа, выступающая в весовой категории до 65,8 кг, одержала победу в полуфинальном поединке над украинкой Евгенией Какама болевым приемом в третьем раунде.

В финале Алтанчимэг Байгалмаа встретилась со спортсменкой из Анголы Надир Виейрой и, как и прежде, победила ее удушающим приемом «треугольник ногой». Алтанчимэг продемонстрировала невероятную настойчивость и в конечном итоге одержала победу над соперницей.

источник: MiddleAsianNews

