Монголия и Корейская корпорация по ценным бумагам и финансированию подписали МоВ

CentralAsia (MNG) -  Председатель Комиссии по финансовому регулированию Монголии (FRC) Жамбаажамц Тундэв и президент и генеральный директор Корейской корпорации по финансированию ценных бумаг (KSFC) Ким Чон Гак подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству (МоВ).

Подписание Меморандума о взаимопонимании устанавливает рамки сотрудничества в области кредитования и заимствования ценных бумаг, что позволяет Монголии воспользоваться техническим и экономическим опытом, предоставляемым KSFC. По данным FRC, нормативно-правовая база будет способствовать диверсификации рынка капитала, повышению торговой активности и повышению ликвидности рынка.

В рамках Меморандума обе организации расширят сотрудничество на рынках капитала, будут обмениваться информацией и предоставят возможность специалистам FRC участвовать в среднесрочных и долгосрочных программах обучения в Республике Корея. Эксперты KSFC также будут оказывать консультационную поддержку и проводить программы повышения квалификации для участников рынка в Монголии, закладывая основу для нового этапа сотрудничества между сторонами.

