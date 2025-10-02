Монголия приняла участие в Международном фестивале анимационных фильмов «Анимаёвка-2025»

CentralAsia (MNG) - На конкурсы анимации и детской анимации было подано 715 заявок — очередной рекорд.

Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2025», прошедший в 28-й раз, в этом году установил новый географический рекорд. Из 78 стран-участниц многие впервые присоединились к творческому форуму в Могилёве: Ангола, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, Гондурас, Иордания, Камерун, Монголия, Пакистан, Панама, Тунис и Шри-Ланка.

Трехдневная программа включала показы анимационных фильмов и победителей конкурса «Анимаевка», творческие встречи, мастер-классы и выставки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения