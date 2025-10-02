экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Магазин Mongolian Gallery открылся в Канаде

CentralAsia (MNG) -  Магазин Mongolian Gallery, где представлены изделия из шерсти и кашемира, произведенные малыми и средними предприятиями, открылся в Торонто, Доминион Канады, 26 сентября 2025 года. Посольство Монголии объявило об этом на своей странице в Facebook.

В магазине представлена ​​продукция монгольских брендов, включая Ханбогд, Бүүвээ, Maral design, Жинс Мөрөн, Warm. Хотя экспорт кашемировых свитеров, жилетов и аналогичных изделий из Монголии в последние годы растёт, в настоящее время на их долю приходится всего 0,8% канадского импорта в этой категории.

По данным посольства Монголии в Канаде, если потребители познакомятся с теплотой, мягкостью и прочностью монгольского кашемира, монгольская продукция потенциально может занять 5–10 процентов импортного рынка Канады.

Как сообщалось ранее, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, готовится начать исследование для оценки деловой среды в кашемировой отрасли Монголии с целью привлечения как иностранных, так и внутренних инвестиций и стимулирования роста частного сектора.

Адрес магазина: 1066 Yonge St, Toronto, ON M4W 2L4

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com