В Будапеште пройдет чемпионат Европы по монгольской национальной борьбе
Монгольская национальная федерация борьбы (МНФБ) опубликовала официальный график турниров и мероприятий на октябрь 2025 года.
Главным событием месяца станет турнир «Золотой кубок» с призовым фондом в ₮1.5 млрд (примерно $280 тыс.), розыгрыш которого состоится 20 октября 2025 года.
Ещё одним значимым событием станет чемпионат Европы по монгольской национальной борьбе, который пройдёт в Будапеште, Венгрия.
В нём смогут принять участие представители Монголии, проживающие и работающие по всей Европе.
Чемпионат Европы по монгольской национальной борьбе пройдет 4-5 октября в Будапеште, Венгерская Республика.
