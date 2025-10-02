В Будапеште пройдет чемпионат Европы по монгольской национальной борьбе

Монгольская национальная федерация борьбы (МНФБ) опубликовала официальный график турниров и мероприятий на октябрь 2025 года.

Главным событием месяца станет турнир «Золотой кубок» с призовым фондом в ₮1.5 млрд (примерно $280 тыс.), розыгрыш которого состоится 20 октября 2025 года.

Ещё одним значимым событием станет чемпионат Европы по монгольской национальной борьбе, который пройдёт в Будапеште, Венгрия.

В нём смогут принять участие представители Монголии, проживающие и работающие по всей Европе.

Чемпионат Европы по монгольской национальной борьбе пройдет 4-5 октября в Будапеште, Венгерская Республика.

