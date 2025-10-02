экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Состоялась политическая консультационная встреча между МИД Монголии и Уругвая

CentralAsia (MNG) -  Вторые политические консультации между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Восточной Республики Уругвай состоялись в Монтевидео 30 сентября 2025 года. О встрече сообщило на своей странице в Facebook Министерство иностранных дел Монголии.

Консультативную встречу провели Ананд Амгалан, директор Департамента Америки, Ближнего Востока и Океании Министерства иностранных дел Монголии, и Мартин Витал, директор Департамента политических вопросов Министерства иностранных дел Уругвая.

В ходе встречи стороны обменялись информацией о политических, социальных и экономических аспектах двух стран, а также рассмотрели достижения и успехи монголо-уругвайских отношений за последние годы. Особое внимание было уделено дальнейшему наполнению сотрудничества реальным экономическим содержанием, а также обменялись мнениями о возможностях его расширения на такие приоритетные сферы, как сельское хозяйство, туризм, образование и миротворчество. Стороны подтвердили важность установления контактов между представителями бизнеса двух стран и поддержки их сотрудничества в отраслях и сферах, представляющих взаимный интерес.

Если первая политическая консультационная встреча прошла в онлайн-формате в 2023 году, на ней стороны определили области и направления развития двусторонних отношений, то в этом году на политической консультационной встрече обсуждались конкретные вопросы по углублению и расширению отношений и сотрудничества.

