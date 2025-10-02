На юге Казахстана произошло землетрясение силой 3 балла
02 октября 2025
CentralAsia (KZ) - На юге Казахстана в 06:19 2 октября произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии Академии наук.
Очаг землетрясения располагается на глубине 24 метра.
Эпицентр находится в 30 км к юго-западу от Луговой, в 45 км к северо-востоку от города Талас.
