На юге Казахстана произошло землетрясение силой 3 балла

CentralAsia (KZ) -  На юге Казахстана в 06:19 2 октября произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии Академии наук.

Очаг землетрясения располагается на глубине 24 метра.

Эпицентр находится в 30 км к юго-западу от Луговой, в 45 км к северо-востоку от города Талас.

