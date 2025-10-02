На границе РФ и Казахстана образовались огромные очереди с грузами из Китая, - «КоммерсантЪ»

Таможенные органы уверяют, что препятствий «для добросовестного бизнеса» при перемещении товаров через казахстанско-российскую границу

CentralAsia (KZ) - Ситуация с доставкой импортных грузов из Китая после коллапса на границе транзитного Казахстана с Россией может в ближайшее время усугубиться из-за закрытия китайских пунктов пропуска в праздничные в КНР дни с 1 по 8 октября.

Как пишет «КоммерсантЪ», причины простоя нескольких тысяч фур объясняют масштабными проверками на предмет серых схем завоза. Перевозчики видят в происходящем признаки изменения политики Казахстана в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций и предвидят разворот части грузов на пункты пропуска КНР—РФ или КНР—Монголия—РФ, что тоже повлечет за собой замедление движения.

Застава на границе

Начавшаяся китайская «золотая неделя» усугубит проблему поступления импорта из КНР в Россию через Казахстан. В связи с установленными в Китае праздничными днями с 1 по 3 октября (День образования КНР) и 6 октября (Праздник середины осени) будут закрыты все автомобильные пункты пропуска Китая, сопредельные всем пунктам на казахстанско-китайском участке таможенной границы ЕАЭС («Бахты», «Достык», «Кольжат», «Майкапчагай», «Нур Жолы»), сообщила ФТС со ссылкой на свое представительство при Таможенной службе Казахстана. ФТС уточнила, что продолжат функционировать железнодорожные пункты пропуска Китая, сопредельные пунктам «Достык» и «Алтынколь».

По состоянию на 1 октября ситуация на границе между Казахстаном и Россией неоднозначная, рассказал «Ъ» заместитель руководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин. Очереди начали скапливаться с середины сентября — в основном из машин с грузами двойного назначения, подозрительными, подпадающими под санкции товарами (электроника, дроны и детали к ним, одежда, товары западных брендов), отмечает он. Таможенные досмотры по таким товарам происходят в 99% случаев. «Многие перевозчики, опасаясь попасть на досмотр, сворачивают в отстойники для «выжидания лучшего момента»»,— добавляет Емелин. Грузы с однозначным назначением, которые не подпадают под санкции, в среднем проходят границу за три-пять дней. Что тоже не так быстро, как раньше, но все же вполне в рамках нормальности.

Третью неделю подряд на казахстанском маршруте из Китая в Россию наблюдаются многокилометровые очереди, подтверждает коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев. Ярослав Белоусов, директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России, отмечает, что большое количество машин ожидает досмотра в связи с усиленным контролем на погранпереходах: обе стороны проводят рейды, выявляя недобросовестных грузоотправителей и перевозчиков. «В меньшей степени такие проверки затрагивают крупных заказчиков, которые отправляют через границу по 30–50 автомобилей в неделю»,— добавляет он, отмечая, что погранпереходы перегружены, машины заняли все ближайшие парковки, стоят на обочинах.

Государство запустило жесткий контроль серого импорта, полагает Чернышев: теперь фуры проверяют от момента пересечения границы до выгрузки на московских рынках. «Перевозчики просто боятся ехать «в жерло вулкана» — и колонны застряли у границы»,— объясняет он. Руководитель отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян рассказывает, что, по последним данным, на границе России и Казахстана в «Маштаково» скопилось 2-3 тыс. грузовиков. Задержка касается грузов, оформленных в Казахстане, уточняет он: транспорт, который идет в режиме транзита, стоять не будет. Источник «Ъ» в автомобильных грузоперевозках говорит об объеме скоплений транспорта в 7,5 тыс. единиц.

Александр Азатьян добавляет, что самарская таможня проводит крупномасштабные досмотры товаров, уже прошедших таможенную очистку в Казахстане. Это вызвало задержки на казахстанско-российской границе. «Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100% случаев — это микросхемы и любые станки»,— уточняет он.

Таможенного брокера KBT его китайские коллеги еще 18 сентября уведомили о том, что «из-за разногласий между правительствами Казахстана и России по поводу соглашения о Таможенном союзе временно приостановлен въезд и выезд через казахстанско-российские пограничные пункты». Собеседники «Ъ», знакомые с взаимоотношениями государств по линии транспортной политики, не видят каких-то принципиальных разногласий в последнее время.

Дружеский контроль

Перевозчики отмечают ряд объективных предпосылок для формирования пробок помимо китайской «золотой недели», накануне которой все импортеры стараются завезти грузы в больших объемах. «В связи с планируемым повышением с 1 ноября утилизационного сбора на импортные автомобили с двигателями мощностью свыше 160 л. с. уже с 15 сентября на погранпереходах «Забайкальск» и «Хоргос» (Казахстан) возникли километровые очереди из автовозов,— рассказывает руководитель отдела логистики «Юнитрейд» Кирилл Лахин.— Это затронуло как FTL-перевозки (груз одного клиента занимает весь грузовой автомобиль), где задержки составили до трех-пяти дней, а ставки выросли на 9–20%, так и перевозки сборных грузов (LTL): запчастей, текстиля и других товаров. В результате часть грузов была перенаправлена на маршрут через Казахстан».

Свою роль сыграло и закрытие Польшей границы с Белоруссией в середине сентября, добавляет господин Лахин, из-за чего в течение почти двух недель было заблокировано около 90% железнодорожных грузов из Китая в ЕС. Это ударило по транзитным FTL/LTL-перевозкам через Россию и Казахстан. Кроме того, добавляет он, большое количество грузовиков китайских перевозчиков простаивает на казахстанско-российской границе в ожидании российских дозволов (разовый документ, разрешающий перевозчику проезд по территории иностранного государства). «Как результат: в течение длительного времени сохраняются проблемы с пересечением международного перехода «Алашанькоу»—«Достык» автомобильным транспортом с китайскими грузами,— рассказывает Кирилл Лахин.— По сообщениям различных перевозчиков, все автомобильные рейсы из Китая в направлении РФ и Белоруссии отправляют на досмотры».

«Пограничники значительно активизировали деятельность по предотвращению контрабанды. Это связано с усилением контроля за провозом подпадающих под санкции товаров и товаров двойного назначения. В свою очередь, казахстанские власти называют причиной заторов усиление контроля со стороны российских таможенных органов за серым импортом»,— рассказывает Максим Емелин. Каждая сторона обвиняет другую в заторах, отмечает он, причем обе заявляют, что не создают никаких препятствий для легальных грузов.

ФТС, в свою очередь, в своем официальном Telegram-канале заверила, что «таможенные органы обеих стран не создают препятствий при перемещении товаров — граница открыта для добросовестного бизнеса», а скопление фур у границы «возникает из-за действий недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, которые не дают перевозчикам команду следовать через границу».

Максим Емелин добавляет, что пропускная способность на границе ограничена количеством сотрудников, которых просто физически не хватает на обработку огромных очередей с «подозрительными товарами», и что «также стоит отметить участившиеся сбои в работе цифровых систем пропуска (Smart Cargo, CarGoRuqsat)».

«Проблемы всегда были, сейчас только обостряются,— рассказывает собеседник «Ъ» в сфере трансграничных железнодорожных перевозок.— Все сближение в рамах Таможенного союза носит декоративный характер. Например, есть договоренность, что перевозчики могут заезжать на инфраструктуру другой страны на некие согласованные плечи. Но с Казахстаном плечо всего 2 км». Он предполагает, что, возможно, суть проблемы опять в скрытом транзите. Под санкциями находится РФ, а российские таможенные границы не совпадают с границами РФ, и если Белоруссию уже исключили, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан все еще работают на въезд, и возбудить уголовное дело на резидента ЕС нельзя, потому что он имеет дело с добросовестным получателем из Казахстана и этих стран.

Чужие вагоны

На железной дороге неделю назад на границе встали поезда из Китая, рассказывает собеседник «Ъ». С 21 по 30 сентября национальный перевозчик «Казахстан темир жолы» (КТЖ) ввел запрет на прием всех груженых и порожних вагонов других железнодорожных администраций, мотивируя это увеличением парка вагонов (более 162 тыс. единиц, из них свыше 94 тыс. рабочий парк, включая около 45 тыс. вагонов приписки других железных дорог), а также наличием более 90 временно остановленных поездов. Впрочем, подобные запреты вводились неоднократно — в том числе на весь четвертый квартал 2023 года.

Собеседник «Ъ» в железнодорожной отрасли рассказывает, что сейчас с российской стороны границы наблюдаются скопления порожних полувагонов, которые не впускают в Казахстан. Но причина этого проста, говорит он: ставки предоставления вагонов в России упали на дно, в то время как в Казахстане они существенно выше, а поскольку работать на территории соседней страны разрешено, российские операторы пытаются переключиться на этот рынок. Это, продолжает источник «Ъ», невыгодно казахским операторам и прежде всего КТЖ, чей дочерний оператор «Казтемиртранс» является крупнейшим на отечественном рынке. «На российском рынке полувагоны работают с нулевой или отрицательной доходностью, поэтому в текущих реалиях любой другой рынок для них будет премиальным»,— говорит старший аналитик Центра ценовых индексов Роман Шагалов.

Чего ждать в октябре

Александр Азатьян ожидает, что в первой половине октября ситуация не изменится. Подпадающие под санкции товары продолжат задерживаться и копиться в очередях, в то время как обычные товары будут проходить границу, пусть и не так быстро, как раньше, согласен Максим Емелин. «Главная альтернатива Казахстану при импорте из Китая в настоящее время — это переход «Маньчжурия»—«Забайкальск»,— говорит он.— Там достаточно развитая инфраструктура и высокая пропускная способность — от 400 до 600 автомобилей в сутки. Очередей там сейчас не фиксируется, машины проходят переход за сутки или двое, а весь срок доставки по такому маршруту составляет 12–18 суток. Есть и резервные пограничные переходы непосредственно в Казахстане — например, Троицк».

По мнению Алексея Чернышева, часть игроков будет вынуждена переходить на «белые рельсы», а поток карго-перевозок хлынет в сторону Дальнего Востока и сухопутных переходов. Другое решение — перенаправление движения неоднозначных грузов через альтернативные пункты пропуска, например, «Маньчжурия»—«Забайкальск», «Эрлянь» (Китай) — «Замын-Ууд» (Монголия), соглашается Максим Емелин. Впрочем, добавляет он, выбирать данные альтернативные маршруты сейчас будут многие перевозчики, что может увеличить сроки прохождения границы. «Однозначно можно сказать, что это не временный сбой, а скорее новая реальность — ужесточение контроля и все большее соблюдение санкций западных стран»,— резюмирует Емелин.

