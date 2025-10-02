В Афганистане восстановили доступ к интернету, власти объяснили причину блэкаута

CentralAsia (CA) - В Афганистане частично восстановили работу интернета после двухдневного общенационального отключения связи. Как отмечает NetBlocks, фиксирующий глобальные сбои в работе сетей, доступ начал возобновляться на фоне массового недовольства местных жителей. «Би-би-си» пишет, что после возвращения интернета люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие.

Представители движения «Талибан» объяснили блэкаут техническими неполадками. В официальном заявлении, которое цитирует Al Jazeera, они утверждают, что причиной отключения стали старые оптоволоконные кабели, потребовавшие замены. «Нет ничего похожего на распространяемые слухи о том, что мы ввели запрет на интернет», — заявили талибы.

Это первое публичное заявление «Талибана» по поводу сбоев в работе связи, начавшихся 29 сентября. NetBlocks ранее зафиксировал «полное отключение интернета» в стране с населением 43 миллиона человек, которое также затронуло телефонную связь.

Отключение продолжительностью 48 часов оказало серьезное влияние на ключевые секторы экономики. По данным Amu TV, аэропорт Кабула был вынужден отменить все рейсы из-за отсутствия связи. Сотни пассажиров, как сообщает агентство Khaama Press, застряли в аэропорту Дубая в ожидании вылета в Афганистан. Банковская система и торговля также столкнулись с серьезными перебоями.

Ранее движение уже вводило интернет-ограничения в отдельных регионах. 16 сентября в провинции Балх был отключен оптоволоконный интернет «в целях предотвращения порока». Аналогичные ограничения фиксировались в северных провинциях Бадахшан и Тахар, а также в южных провинциях Гильменд, Кандагар и Нангархар.

«Талибан» удерживает власть в стране с 2021 года после вывода войск международной коалиции во главе с США.