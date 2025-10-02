экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Илон Маск стал первым человеком на планете с состоянием $500 млрд

CentralAsia (CA) -  Американский предприниматель Илон Маск, владеющий соцсетью X, производителем космической техники SpaceX, разработчиком в области искусственного интеллекта xAI и производителем автомобилей Tesla, стал первым человеком на планете, чье состояние достигло $500 млрд.

По сообщению издания Forbes, Илон Маск переступил через этот рубеж в среду. По состоянию на 15:30 по восточному времени его состояние оценивается ровно в $500 млрд.

Впервые Илон Маск был признан Forbes самым богатым человеком на планете в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз уступал этот статус, но после возвращал его.

