Пашинян заявил о независимости Армении от ОДКБ

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что невыполнение Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) своих обязательств перед Ереваном сделало страну по-настоящему независимой, передает News.am.

По его словам, осознание того, что Армении приходится полагаться только на себя, произошло в 2022 году.

Пашинян назвал систему безопасности ОДКБ «пузырем». «Это всего лишь инструмент, чтобы не позволить нашему государству состояться. В 2020 году мы все это еще не понимали»,— сказал он.

В феврале 2024 года Ереван объявил о «заморозке» участия в организации, а в мае отказался от ее финансирования. В июне 2025 года Армения потребовала от членов ОДКБ выступить с заявлениями по поводу действий Азербайджана, угрожая «принять окончательное решение» о выходе из блока.