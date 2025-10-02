Население снижается более чем в половине регионов Казахстана

CentralAsia (KZ) - В январе-августе 2025 года население Казахстана выросло на 143,2 тыс. человек или 0,71%, следует из данных бюро национальной статистики. К 1 сентября население страны достигло 20 426,6 тыс. человек.

Население Казахстана в этом году растет более низкими темпами, чем ранее, а в боле чем половине регионов население снижается.

Прирост выше среднереспубликанского уровня в первые восемь месяцев показали только пять регионов: Астана (+4,76%), Шымкент (+2,23%), Алматы (+1,76%), Алматинская область (+1,5%) и Мангистауская область (+1,23%). Еще в трех регионах прирост был ниже среднего по стране – Актюбинской, Атырауской и Акмолинской областях. В Кызылординской области численность населения не изменилась.

Во всех остальных регионах Казахстана наблюдалось снижение населения. Самая высокая убыль населения зафиксирована в январе-июле в Северо-Казахстанской области (-1,06%), области Абай (-0,8%) и области Улытау (-0,7%).

В двух областях – Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской – наблюдалась естественная убыль населения, когда смертность превышала рождаемость. В остальных регионах фиксируется естественный прирост населения.

При этом миграционный прирост населения остается положительным всего в пяти регионах Казахстана – трех мегаполисах, а также в Алматинской и Мангистауской областях. В остальных областях уезжающих больше, чем пребывающих.

Городское население в январе-августе выросло на 1,41% и достигло 12 953,8 тыс. человек, а сельское население сократилось на 0,5% до 7 472,8 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане достигает 63,4%, сельского – 36,6%.

