Во Франции задержали «танкер из теневого флота России»

CentralAsia (CA) - Прокуратура города Брест на северо-западе Франции начала расследование в отношении нефтяного танкера «Боракай» (Boracay), которое подозревают в нарушении морского права и связи с российским теневым флотом, сообщили Reuters и Agence France-Presse (AFP).

Расследование начали из-за того, что экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и отказался сотрудничать с властями Франции, сообщили в прокуратуре.

По данным MarineTraffic, которые приводит Reuters, «Боракай» с грузом сырой нефти вышел из порта Приморск Ленинградской области 20 сентября и направлялся в Индию. Танкер прошел через Балтийское море и, обогнув Данию, вошел в Северное море. Затем судно проследовало через Ла-Манш. После того как танкер обогнул северо-западное побережье Франции, его встретил французский военный корабль. В итоге теперь «Боракай» стоит на якоре в портовом городе Сен-Назер на западе Франции.

По словам военного источника AFP, судно задержали 27 сентября. Собеседник агентства в правительстве Франции рассказал, что французские военно-морские силы высадились на борт танкера. Журналисты AFP во время съемки судна с воздуха 1 октября также заметили на борту французских военных.

Двух членов экипажа, которые «представились капитаном судна и его старшим помощником», задержали, сообщили в прокуратуре Бреста.

Профильные издания Lloydʼs List и The Maritime Executive утверждали, что «Боракай» могли проверять на причастность к полетам неопознанных беспилотников над Данией в сентябре. Танкер, по данным AFP, находился у берегов Дании 22-25 сентября. Примерно в то же время сообщалось о дронах.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что власти страны расследуют «серьезные нарушения» со стороны экипажа танкера. При этом он не подтвердил сообщения о возможной связи судна с дронами в Дании.

Танкер «Боракай», построенный в 2007 году, ходит под флагом Бенина. Reuters и AFP пишут, что это судно также известно под названиями «Пушпа» (Pushpa) и «Кивала» (Kiwala) и находится под санкциями Великобритании и Евросоюза как один из танкеров теневого флота России.