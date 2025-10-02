Военные корабли Израиля остановили флотилию для сектора Газа, среди задержанных шведская экоактивистка Грета Тунберг

CentralAsia (CA) - Израильские военные остановили 13 судов «Флотили свободы» с активистами и гуманитарной помощью, направлявшихся в Газу. Среди задержанных пассажиров — шведская активистка Грета Тунберг. 30 судов продолжают плыть в сторону Газы, сообщает агентство Reuters.

На видеозаписи Министерства иностранных дел Израиля, подтвержденной агентством Reuters, запечатлена Грета Тунберг. На кадрах она сидит на палубе в окружении солдат.

«Несколько судов флотилии Сумуд были остановлены, а их пассажиры доставлены в израильский порт. Грета и ее друзья в безопасности и здоровы»,— сообщили в МИД Израиля.

Ранее Тунберг опубликовала заявление, в которых рассказала о планах Израиля перехватить «Флотилию свободы». Она называла это «вопиющим нарушением гуманитарного и морского права».

В июне и июле текущего года Израиль уже пресекал подобные инициативы по доставке морским путем помощи в сектор Газа: военные останавливали суда с гуманитарным грузом, задерживали экипажи и выдворяли их. В июне Грета Тунберг участвовала во флотилии, которую израильские ВС остановили примерно в 185 км от побережья сектора Газа.