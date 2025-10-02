Трамп разрешил передавать Украине разведданные для ударов по энергетике России, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп разрешил передавать Украине разведывательную информацию для ударов по энергетическим объектам России, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) знакомые с вопросом источники.

По их словам, данные для поражения нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), трубопроводов, электростанций и прочей инфраструктуры должны предоставлять разведслужбы и Пентагон. Трамп отдал такое распоряжение незадолго до того, как выложил на своей странице в соцсети Truth Social пост о том, что Украина может победить в войне и отвоевать свою территорию, уточнили источники. Они также добавили, что Вашингтон попросил союзников по НАТО оказать Киеву аналогичную поддержку.

Кроме того, по данным собеседников WSJ, в администрации Трампа рассматривают возможность поставки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk и Barracuda. До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что в Белом доме обсуждают предоставление Украине ракет Tomahawk с дальностью полета 2,5 тыс. км, но Трамп пока не одобрил это решение. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по территории России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Москвой. Путин подчеркивал, что Украина не в состоянии наносить такие удары самостоятельно, они возможны только при помощи западных стран.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом в конце сентября пригрозил «чиновникам Кремля» ударами дальнобойным оружием США. «Им нужно знать, где находятся бомбоубежища. Им это необходимо. Если они не прекратят войну, это [бомбоубежище] им в любом случае понадобится», — заявил Зеленский.

Ранее Украине уже просила у США ракеты Tomahawk. Такая просьба содержалась в секретном приложении к «плану победы», который Зеленский представлял президенту Джо Байдену в прошлом году. Но Киев так и не получил эти ракеты. В июле, по данным Financial Times, Украина снова запрашивала у США подобное оружие, но также его не получила. До этого администрация Трампа не позволяла Киеву использовать дальнобойные ракеты, в том числе ATACMS, для ударов по России.