Магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки подряд

CentralAsia (CA) -  Магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки подряд. Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По их данным, шторм, начавшийся утром во вторник, держится более 50 часов с перерывами и колеблется между средним и сильным уровнем (G1–G3).

Причиной возмущений остается экстремально высокая скорость солнечного ветра — порядка 700–800 км/с, а иногда достигающая 900 км/с, что в 2–3 раза выше нормы. Такой режим, по оценке специалистов, поддерживается высокой вспышечной активностью и воздействием крупной корональной дыры, через которую Земля прошла ночью.

Ученые отметили, что вспышки на Солнце пока не превышают M-класса, что безопаснее, чем мощные X-класса. По их прогнозу, если не произойдут мощные солнечные выбросы, признаки стабилизации геомагнитной обстановки могут появиться в течение 1–2 суток.

