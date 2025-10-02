экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дуров анонсировал открытие ИИ-лаборатории в Астане
Павел Дуров
Павел Дуров

CentralAsia (KZ) -  В Астане откроется ИИ-лаборатория, первым проектом в ней станет коллаборация между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Я очень горд, что сегодня могу объявить об открытии ИИ-лаборатории именно в этом здании, в Alem AI (здание международного центра искусственного интеллекта в Астане)»,— заявил Дуров во время выступления на пленарной сессии форума Digital Bridge. Он отметил, что новый проект запустит Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Последние несколько месяцев Telegram разрабатывал новую технологию, в которой пересекаются блокчейн и искусственный интеллект, рассказал Павел Дуров. По его словам, инновация позволит более 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будет генерировать децентрализованная компьютерная система в частном порядке.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com