Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для въезда из России в Беларусь и Казахстан

// Госдума РФ

CentralAsia (CA) - Миграционная служба МВД России сообщила, что дети младше 14 лет будут должны иметь при себе загранпаспорт для выезда в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а также в частично признанные Абхазию и Южную Осетию. Такое требование вступит в силу с 20 января 2026 года.

«Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ», — сообщили в миграционной службе.

МВД призвало граждан России заранее оформить загранпаспорт для несовершеннолетних россиян.

В МВД добавили, что дети старше 14 лет, как и совершеннолетние граждане России, по-прежнему смогут въезжать в упомянутые страны по внутреннему паспорту РФ.

При оформлении заграничного паспорта в России необходимо платить пошлину. За оформление паспорта старого образца сроком на пять лет для ребенка младше 14 лет пошлина составляет одну тысячу рублей, за оформление паспорта нового образца (на 10 лет) — три тысячи.