Белый дом заморозил $26 млрд для демократических штатов, используя шатдаун

CentralAsia (CA) - Американская администрация использовала шатдаун правительства для заморозки выделения 26 миллиардов долларов штатам, которые традиционно поддерживают на выборах Демократическую партию. Об этом сообщает Reuters.

Замороженные целевые программы включали выделение 18 миллиардов долларов на транзитные проекты в Нью-Йорке и 8 миллиардов на проекты в области зеленой энергетики в 16 штатах, контролируемых демократами, включая Калифорнию и Иллинойс.

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация может продолжить чистку федеральных служащих, если приостановка работы правительства продлится дольше нескольких дней.

«Эти шаги ясно показали, что президент США Дональд Трамп намерен осуществить свою угрозу и воспользоваться приостановкой работы правительства, чтобы наказать своих политических оппонентов и расширить свой контроль над федеральным бюджетом в размере 7 триллионов долларов, который, согласно Конституции США, находится в ведении конгресса», - комментирует ситуацию Reuters.