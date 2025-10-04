Ледники в горах Швейцарии за последние десять лет потеряли 24% объема, - ученые

CentralAsia (CA) - Ледники в горах Швейцарии за последние десять лет потеряли четверть объема, сообщает сеть мониторинга ледников страны (GLAMOS), передает France24. Измерения проводились на 20 референс-площадках, их результаты распространили на 1,4 тыс. ледников в швейцарских горах страны.

В текущем году таяние остается «колоссальным» и приближается к рекорду 2022-го, предупреждает GLAMOS. Зима была малоснежной, а июнь и август — жаркими, так что ледники потеряли 3% объема. Больше этот показатель был в 2022, 2023 и 2003 годах.

За десятилетие 2015–2025 ледники уменьшились на 24%, в то время как в 1990–2000-х годах показатель составил 10%. С 1970-х в стране исчезли 1,1 тыс. ледников, подсчитали в GLAMOS. За 25 лет этого века их объем уменьшился на 30 куб. км, а площадь поверхности — на 30%, до 755 кв. км.

«Примерно последние 20 лет все ледники Швейцарии теряют лед, и скорость этой потери увеличивается», — заявил AFP руководитель GLAMOS Маттиас Хусс.

Исследователи предупреждают, что если не предпринимать мер, то к концу века все швейцарские ледники могут практически исчезнуть. Хусс отметил, что остановить таяние нельзя, но его можно замедлить, однако меры должны быть глобальными. «Если выбросы углекислого газа будут сведены к нулю в течение 30 лет... мы все еще могли бы спасти около одной трети швейцарских ледников», — пояснил он.

Потеря ледников чревата не только проблемами с водой, но и дестабилизацией гор, отметил Хусс.