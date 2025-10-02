В Манчестере напали на синагогу, есть раненые

CentralAsia (CA) - На посетителей синагоги в Манчестере напал преступник с ножом, сообщает Sky News.

Инцидент произошел около 9:30 2 октября в синагоге еврейской общины Хитон-Парк на Миддлтон-Роуд.

По свидетельству очевидцев, преступник сначала въехал в толпу людей на автомобиле, а после набросился на них с ножом.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и открыли огонь по подозреваемому. Предположительно, он убит.

По предварительным данным, в результате нападения получили ранения четыре человека.

Полиция расценивает произошедшее как теракт.

Место преступления оцеплено. Власти Манчестера посоветовали жителям избегать этого района.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «потрясен» произошедшим в Манчестере. По его словам, преступление «выглядит еще более ужасающим, поскольку оно произошло в Йом-Кипур, самый святой день в еврейском календаре».