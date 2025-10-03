Индия ищет в Монголии критически важные полезные ископаемые и прочные связи

Индия активизирует взаимодействие с Монголией для обеспечения критически важных ресурсов и укрепления долгосрочных экономических связей. Предстоящий визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Индию, ожидаемый в следующем месяце, призван подчеркнуть это крепнущее партнерство в области горнодобывающей промышленности, энергетики, инфраструктуры и технологий.

Для Индии доступ к надежным поставкам полезных ископаемых стал стратегическим приоритетом. Растущий спрос на медь, коксующийся уголь и другие промышленные ресурсы, обусловленный развитием производства, строительства, возобновляемых источников энергии и электромобилей, выдвинул безопасность минеральных ресурсов на первое место в политической повестке дня. Монголия с ее неиспользованными резервами стала привлекательным партнером.

Сообщается, что меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области геологии и разведки находится на завершающей стадии. После подписания откроется путь для совместной разведки месторождений полезных ископаемых, инвестиционных проектов и, в конечном итоге, поиска источников поставок материалов.

Несколько индийских компаний, включая Adani, Hindalco и Vedanta, уже проявили интерес к горнодобывающему сектору Монголии, который открывает возможности для создания совместных предприятий и заключения соглашений о прямых поставках.

Снижение зависимости от узкого круга экспортеров минерального сырья является ключевым элементом стратегии диверсификации Индии. Расширяя связи с Монголией, Нью-Дели стремится снизить свою уязвимость к перебоям в поставках и колебаниям цен на мировом рынке.

Однако логистика остается проблемой, учитывая отсутствие у Монголии выхода к морю. Обе стороны работают над определением жизнеспособных транспортных маршрутов. В настоящее время обсуждения сосредоточены на российском дальневосточном порте Владивосток как на предпочтительном пункте отправления для торговли, а не на более коротком маршруте через Китай. Этот выбор соответствует более широкому видению Индии в области взаимосвязанности, включая Инициативу по Индо-Тихоокеанскому океану, которая делает акцент на устойчивых торговых коридорах, обходящих потенциально узкие места или политически чувствительные маршруты.

Сотрудничество в сфере энергетики остаётся краеугольным камнем двусторонних отношений. Индия финансирует строительство первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода в аймаке Дорноговь, предоставив льготный кредит в размере $1.7 млрд.

Ожидается, что нефтеперерабатывающий завод, строительство которого ведется при технической поддержке Engineers India Ltd в качестве консультанта по управлению проектом, будет введен в эксплуатацию к 2026 году. После завершения строительства будет снижена зависимость Монголии от импорта топлива, особенно из России, и продемонстрирована роль Индии как партнера по развитию, сосредоточенного на инфраструктуре, которая повышает устойчивость местной экономики.

Помимо полезных ископаемых и энергетики, Индия и Монголия стремятся расширить сотрудничество в области сельского хозяйства, цифровых технологий и образования. Монголия выразила открытость к внедрению индийских агротехнологических решений, подходящих для ее сурового климата, в то время как ведутся переговоры о привлечении индийских преподавателей английского языка и поддержке инициатив Монголии в области цифрового образования. Эти инициативы отражают модель партнерства, которая выходит за рамки торговли, делая упор на обмен знаниями и наращивание потенциала.

Культурные и цивилизационные связи обеспечивают прочную основу отношений. Монголия считает Индию своим «третьим соседом», термин, который подтверждает общие демократические ценности и глубокие буддийские связи. Такие события, как экспозиция реликвий Капилавасту в Улан-Баторе в 2022 году, укрепили эти связи.

В этом году исполняется 70 лет дипломатическим отношениям между двумя странами. Индия, одна из первых демократий, установивших отношения с Монголией в 1955 году, также поддержала вступление Улан-Батора в Организацию Объединённых Наций.

Поскольку обе страны готовятся к новому этапу сотрудничества, полезные ископаемые, энергетика и культурные связи должны определить следующую главу в их давнем партнерстве.

