В Монголии утвержден генплан совместного развития зоны экономического сотрудничества Замын-Ууд и Эрээн-хото

CentralAsia (MNG) -  Кабинет министров Монголии утвердил Генеральный план совместного развития зоны экономического сотрудничества Замын-Ууд (Монголия) и Эрээн-хото (КНР).

Генеральный план утвержден в рамках Соглашения о создании зоны экономического сотрудничества Замын-Ууд и Эрээн-хото, заключенного между правительствами Монголии и КНР.

Кабинет министров Монголии поручил вице-премьеру Амарсайхану Сайнбуяну и министру иностранных дел Батцэцэг Батмөнх принять соответствующие меры для реализации генплана. Членам правительства поручено сотрудничать в рамках их сфер ответственности в развитии свободной экономической зоны в соответствии законами и нормативными актами.

