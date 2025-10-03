В Монголии утвержден генплан совместного развития зоны экономического сотрудничества Замын-Ууд и Эрээн-хото
CentralAsia (MNG) - Кабинет министров Монголии утвердил Генеральный план совместного развития зоны экономического сотрудничества Замын-Ууд (Монголия) и Эрээн-хото (КНР).
Генеральный план утвержден в рамках Соглашения о создании зоны экономического сотрудничества Замын-Ууд и Эрээн-хото, заключенного между правительствами Монголии и КНР.
Кабинет министров Монголии поручил вице-премьеру Амарсайхану Сайнбуяну и министру иностранных дел Батцэцэг Батмөнх принять соответствующие меры для реализации генплана. Членам правительства поручено сотрудничать в рамках их сфер ответственности в развитии свободной экономической зоны в соответствии законами и нормативными актами.
